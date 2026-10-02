GST को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, छोटे व्यापारियों के ITC रजिस्ट्रेशन को लेकर नई गाइडलाइंस; सप्लायर्स की गलती नहीं पड़ेगी भारी!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सप्लायर द्वारा टैक्स जमा न करने या रजिस्ट्रेशन रद होने से खरीददार का ITC अपने-आप नहीं काटा जा सकता। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने 424 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया।

क्या है पूरा मामला? इन याचिकाओं में व्यापारियों ने शिकायत की थी कि उन्होंने सप्लायर को GST चुकाया था, लेकिन सप्लायर ने सरकार को टैक्स जमा नहीं किया, रिटर्न नहीं भरा, या उनका रजिस्ट्रेशन रद हो गया। इस वजह से विभाग ने खरीददार का ITC काट लिया या रिवर्स कर दिया।

कोर्ट ने सेक्शन 16(2)(c) को संवैधानिक ठहराया, लेकिन साफ निर्देश दिए कि इसे यंत्रवत (Mechanically) या बिना जांच के लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को लेन-देन की सच्चाई, माल या सेवा की वास्तविक प्राप्ति और खरीददार की भूमिका की जांच करनी होगी। सिर्फ सप्लायर का डिफॉल्ट होना व्यापारियों की ITC काटने का पर्याप्त आधार नहीं है।

कोर्ट ने GST विभाग को दिए निर्देश कोर्ट ने GST विभाग को कई गाइडलाइन भी जारी कीं, जैसे नोटिस में पूरे सबूत होने चाहिए, खरीददार को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए और फैसला तर्कसंगत होना चाहिए। अगर लेन-देन असली है तो ITC नहीं काटना चाहिए।