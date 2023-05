Health Insurance Rejected: हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने का आवेदन बार-बार हो रहा खारिज, ये हो सकती है वजह

Reasons of Health Insurance Rejection by New Insurer हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कई कारणों से आपके पॉलिसी पोर्ट के आवेदन को खारिज कर देती हैं। इसमें क्लेम हिस्ट्रीगलत जानकारी देना जैसे फेक्टर्स शामिल हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)