भारतीय चीनी को लेकर अमेरिका से आई गुड न्यूड, कम ड्यूटी के साथ बढ़ाया 542 टन निर्यात का एक्स्ट्रा कोटा!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारतीय चीनी निर्यातकों के लिए अमेरिका से राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने वित्त वर्ष 2026-27 के टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) के तहत भारत से कच्ची गन्ना चीनी के इंपोर्ट के लिए अतिरिक्त 542 मीट्रिक टन रॉ वैल्यू का आवंटन किया है। इस फैसले के बाद अमेरिका में कम शुल्क पर चीनी भेजने के लिए भारत की कुल सीमा बढ़कर 9,148 MTRV हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने FY2026-27 में बचे समय के लिए कच्ची गन्ना चीनी के TRQ के तहत कई देशों के लिए आवंटन की घोषणा की। अमेरिका ने बढ़ाया निर्यात कोटा कुल इन-कोटा मात्रा 11,17,195 मीट्रिक टन रॉ वैल्यू (MTRV) निर्धारित की गई है। यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौते के तहत अमेरिका की मिनिमम कमिटमेंट को पूरा करती है। अमेरिका ने इससे पहले 24 जुलाई 2026 को विभिन्न व्यापारिक साझेदारों के बीच 10,61,202 MTRV का शुरुआती आवंटन किया था। अब USTR ने बची हुई 55,993 MTRV मात्रा का भी आवंटन कर दिया है।

भारत को क्या फायदा? अमेरिका की ओर से रॉ गन्ना चीनी के निर्यात का कोटा बढ़ाए जाने के बाद भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय चीनी निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में तरजीही पहुंच के लिए अधिक मात्रा उपलब्ध होगी। पात्र एक्सपोर्टर्स जरूरी कोटा पात्रता और मूल देश से संबंधित दस्तावेज पूरे करने की शर्त पर कम ड्यूटी पर अमेरिकी बाजारों में पहुंच सकेंगे।

1 अक्टूबर से लागू होगा नया कोटा अमेरिका की ओर से एक्सट्रा आवंटन नए फाइनेंशियल ईयर के लिए किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक चलेगा। भारत के लिए कच्ची गन्ना चीनी का मूल WTO आवंटन 8,606 MTRV, यानी 9,486 शॉर्ट टन घोषित किया गया है। यह WTO प्रतिबद्धताओं के तहत ऐतिहासिक व्यापार हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित है। इस नए अतिरिक्त आवंटन इस मूल कोटे से अधिक उपलब्ध कराई गई मात्रा है।