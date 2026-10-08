प्याज के बाद टमाटर के दाम ने पकड़ी रफ्तार, 1 महीने में कीमत हुई दोगुनी! आपके शहर में इतना हुआ खुदरा भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगस्त के बाद से ही प्याज की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, इसी तरह टमाटर भी अब लाल होने लगा है। देश की प्रमुख कृषि मंडियों में टमाटर के दाम पिछले एक महीने में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी तरह से टमाटर की खुदरा कीमतों में भी दोगुने के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली है। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक, सितंबर में तापमान में असामान्य बदलाव, पानी की कमी और रात के सामान्य से कम तापमान का असर टमाटर की फसल पर पड़ा है, जिससे टमाटर की पैदावार और मंडियों में आवक घटी है। टमाटर की खेती वाले प्रमुख राज्यों में शामिल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मौसम की मार ज्यादा देखने को मिली है।

यहां टमाटर के भाव दोगुने से ज्यादा बढ़े कृषि मंत्रालय के एगमार्कनेट पोर्टल के मुताबिक कर्नाटक की कोलार कृषि उपज मंडी समिति (APMC) में टमाटर का मॉडल भाव एक महीने में दोगुने से भी अधिक दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 10 सितंबर को यहां टमाटर का मॉडल भाव ₹800 प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर ₹1,500 प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं हाई क्वालिटी के टमाटर का भाव ₹3,000 प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंच गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के चित्तूर की पलमनेर APMC में भी टमाटर के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यहां टमाटर का भाव एक महीने पहले के ₹1,500 से बढ़कर ₹3,300 प्रति क्विंटल हो गया है।