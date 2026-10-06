यहां ₹8 प्रति लीटर तक बढ़े दूध के दाम, कब से लागू होंगी नई कीमतें?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पिछले 6 महीनों में कई राज्यों में दूध की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में महाराष्ट्र में एक झटके में ₹9 प्रति किलो तक दाम बढ़े थे, जिसके बाद कीमत ₹100 के पार पहुंची और ₹102 प्रति लीटर तक दाम पहुंचे। अब कर्नाटक में भी दूध की कीमतों में भारी-भरकम बढ़ोतरी हुई है।

कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के लोकप्रिय डेयरी ब्रांड नंदिनी (Nandini) दूध की कीमतों में ₹8 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि विधान परिषद चुनावों के चलते राज्य में आचार संहिता लागू है, इसलिए सरकार फिलहाल इस बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा नहीं कर सकती। सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद नई कीमतें लागू करेगी।

मीडिया के सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई दरें 1 नवंबर से लागू हो सकती हैं। अंतिम बढ़ोतरी कितनी होगी, इस पर फैसला मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। 5वीं बार बढ़ने जा रहे दूध के दाम अगर कर्नाटक में ₹8 प्रति लीटर की पूरी बढ़ोतरी लागू होती है तो हाल के सालों में नंदिनी दूध की कीमतों में यह पांचवीं बढ़ोतरी होगी। मार्च 2025 में नंदिनी दूध के दाम ₹4 प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इससे पहले जून 2024 में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, हालांकि उस समय उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 50 मिलीलीटर अतिरिक्त दूध दिया गया था। बाद में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने यह अतिरिक्त मात्रा वापस ले ली थी।

इसके अलावा जुलाई 2023 और नवंबर 2022 में भी दूध की कीमतों में ₹3-₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। अब इस बार पूरी ₹8 रुपये की वृद्धि लागू होती है तो नंदिनी के ब्लू पैकेट वाले टोंड दूध की कीमत ₹46 प्रति लीटर से बढ़कर ₹54 प्रति लीटर हो जाएगी।