दिल्ली से 2100 KM दूर इस राज्य में सूखा, 47 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद; ₹46324 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2100 किलोमीटर दूर कर्नाटक में सूखे (Karnataka Drought) के हालात बन रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम और रेवेन्यू मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग-अलग पत्र लिखकर केंद्र से तुरंत मदद मांगी है, क्योंकि राज्य में सूखे की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। परमेश्वर ने अपने पत्रों में किसानों और ग्रामीण आजीविका पर सूखे के असर को उजागर किया और प्रभावित किसानों को समय पर और पर्याप्त राहत सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा मिलकर कदम उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

कर्नाटक सरकार ने पहले केंद्र को खरीफ 2026 के सूखे से जुड़ा ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सूखे से प्रभावित 101 तालुकों के लिए 3,705.30 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मांगी गई थी। और वैज्ञानिक जांच के बाद, दूसरे चरण में 76 और तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किया गया, जिससे राज्य में सूखा-प्रभावित तालुकों की कुल संख्या 177 हो गई।

सूखे की जांच जारी राज्य सरकार ने बताया कि अभी 40 और तालुकों में ज़मीनी स्तर पर जांच (ग्राउंड-ट्रूथिंग) चल रही है। लगातार हो रहे आकलन के आधार पर, मॉनसून सीज़न के आखिर तक सूखे से प्रभावित तालुकों की संख्या 220 से ज़्यादा हो सकती है। हाल ही में सूखे से प्रभावित घोषित किए गए 76 तालुकों में फसल के नुकसान का आकलन किया गया है। इसमें 26.08 लाख हेक्टेयर में फैली कृषि फसलों और 1.49 लाख हेक्टेयर में फैली बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है।