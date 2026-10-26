यहां किसानों को धान बेचने पर MSP के साथ मिलेगा ₹109 प्रति क्विंटल का बोनस, एक मुश्त भुगतान के लिए ₹43.60 करोड़ जारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| खरीफ की मुख्य फसल धान की कटाई के बाद किसानों के लिए MSP के साथ ही बोनस देने की भी घोषणा की गई है। जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। ये घोषणा झारखंड के किसानों के लिए की गई है। राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को कहा कि झारखंड के किसानों को वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त धान पर बोनस भी दिया जाएगा।

₹109 प्रति क्विंटल का बोनस झारखंड के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धान के निर्धारित MSP के साथ ₹109 प्रति क्विंटल का जोड़कर एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में झारखंड सरकार ने ₹81 प्रति क्विंटल बोनस देने की मंजूरी दी थी। अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने किसानों के बोनस की राशि बढ़ाकर ₹109 करने का फैसला किया है, जो कि पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इस बार धान खरीद का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल रखा गया है।

कितनी तय हुई धान की MSP? मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड-A धान का MSP ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल ₹109 बोनस देगी। अंसारी ने बताया कि 40 लाख क्विंटल धान की खरीद के लक्ष्य के आधार पर ₹109 प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान के लिए ₹43.60 करोड़ का अनुमान लगाया गया है।