15 प्रतिशत तक गिरे चीनी के खुदरा दाम! नए सीजन में चीनी स्टॉक का नया नियम, 1000 क्विंटल और 15 दिन का क्या है मामला?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और आम ग्राहकों को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा और सख्त कर दी है। खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी डीलर अधिकतम 1,000 क्विंटल चीनी ही स्टॉक में रख सकेंगे।

इसके साथ ही डीलरों को सिर्फ 15 दिनों तक ही चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इससे पहले सरकार ने 15 सितंबर से स्टॉक सीमा 2,000 क्विंटल तय की थी। इन राज्यों को मिली विशेष छूट 1,000 क्विंटल चीनी का कोटा तय करने के साथ ही सरकार ने क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र साथ ही असम के लिए स्टॉक सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी खरीदकर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तक आपूर्ति करता है। वहीं असम में भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए अधिक सीमा तय की गई है।

जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगेगी रोक अगस्त में सरकार ने पूरे देश में चीनी डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा लागू की थी, जो 1 अगस्त से 30 नवंबर तक प्रभावी थी। उस समय स्टॉक रखने की अधिकतम अवधि 30 दिन तय की गई थी। बाद में इसे घटाकर 2,000 क्विंटल कर दिया गया था और अब इसे और कम करके 1,000 क्विंटल कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि स्टॉक सीमा घटाने से जमाखोरी, सट्टेबाजी और कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशों पर रोक लगेगी।