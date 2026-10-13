दशहरे से पहले चीनी बिक्री का नया कोटा जारी! 15 दिन में 16 लाख टन का आवंटन, कीमतों पर क्या है सरकार का दांव?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगस्त में त्योहारों के दौरान चीनी की बढ़ी कीमतों को ध्यान में रखते हुए जमाखोरी रोकने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार ने सितंबर से स्ट्रांग कोटा प्रणाली लागू किया था, जिसमें 15-15 दिनों के पखवाड़े के लिए चीनी बिक्री का आवंटन किया जाने लगा। अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा और करवा चौथ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के लिए घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री का कोटा 16 लाख मीट्रिक टन (LMT) तय किया है।

इसमें चीनी मिलों के लिए 14 लाख टन और एडवांस ऑथराइजेशन के तहत आयात की गई चीनी के लिए 2 लाख टन का कोटा शामिल है। खाद्य मंत्रालय की ओर से 12 अक्टूबर को जारी आवंटन के मुताबिक, यह व्यवस्था 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी।

सरकार ने मासिक कोटा व्यवस्था की जगह पखवाड़े के आधार पर चीनी बिक्री का कोटा तय करने का फैसला किया था। इसके बाद यह चौथा कोटा आवंटन है। इस व्यवस्था के तहत सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तय अवधि के अनुसार बिक्री की सीमा निर्धारित करती है।

सितंबर से अधिक अक्टूबर का कोटा इससे पहले अक्टूबर के पहले पखवाड़े के लिए चीनी मिलों को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 14 लाख टन का कोटा आवंटित किया गया था। वहीं, सितंबर 2026 में सरकार ने पूरे महीने के लिए कुल 26.50 लाख टन चीनी का कोटा तय किया था। इसमें पहले पखवाड़े के लिए 13 लाख टन और दूसरे पखवाड़े के लिए 13.50 लाख टन चीनी शामिल थी।