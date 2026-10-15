Gold Silver Import: सोने-चांदी से भारतीयों ने बनाई दूरी, सितंबर में गोल्ड का आयात 81% तो चांदी का 49% हुआ कम

नई दिल्ली। Gold Silver Import: भारत में सोने के आयात में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में सोने का आयात 81.27 प्रतिशत घटकर 1.8 अरब डॉलर का रह गया। कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क में भारी बढ़ोतरी के कारण आयात में यह गिरावट आई है।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसी तरह, चांदी का आयात भी लगातार दूसरे महीने घटा। सितंबर में चांदी का आयात 49.11 प्रतिशत गिरकर 66.50 करोड़ डॉलर का रह गया। सरकार ने बढ़ाया था आयात शुल्क सरकार ने 13 मई से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया संकट के कारण बड़े पैमाने पर उत्पन्न व्यवधानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए टालने की अपील की है।