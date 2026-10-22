इंडोनेशिया ने बदली पॉलिसी तो भारत ने ढूंढा नया सप्लायर देश! डेलिगेशन के दौरे से पहले 2 लाख टन खाने के तेल का हुआ इंपोर्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत खाद्य तेलों में सबसे अधिक पाम ऑयल का आयात करता है। जिसके लिए इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश प्रमुख सप्लायर देश हैं। इन देशों में अलनीनो के प्रभाव और बायो फ्यूल में मिश्रण बढ़ाने की पहल के बाद खाद्य उपयोग के लिए पाम तेल की उपलब्धता में असर होने की आशंका जताई गई, जिसे देखते हुए भारतीय कारोबारियों ने वैकल्पिक सप्लायर देश की तलाश तेज कर दी है।

भारतीय कारोबारियों का एक हाई लेवल डेलिगेशन कोलंबिया जाने की तैयारी में हैं। इस यात्रा का मकसद कोलंबिया के राष्ट्रीय ऑयल पाम उत्पादक महासंघ फेडेपल्मा के साथ एक MoU साइन करना है ताकि कोलंबिया भारत का प्रमुख तेल इंपोर्टर देश बन सके।

कोलंबिया ने की 2 लाख टन तेल की सप्लाई भारतीय खाद्य तेल कारोबारियों के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के अध्यक्ष अंशु मलिक ने जानकारी देते हुए कहा कि कोलंबिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक देश है। साथ ही भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए अच्छे मौके देता है। हाल के समय में कोलंबिया ने भारत को करीब 2 लाख टन पाम तेल की सप्लाई भी की है। इससे भारत को तेल की खरीद के सोर्स में विविधता लाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है।