Gold Silver Price Today: चांदी ₹5500 लुढ़की, सोना भी धड़ाम; क्या हैं ताजा रेट और क्यों आ रही गिरावट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Crash Today: दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। सोना 1,900 रुपए टूटकर 1,46,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत 5,500 रुपए गिरकर 2,02,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई।

वैश्विक बाजारों में कमजोरी, डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर कीमती धातुओं पर पड़ा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव गुरुवार को 1,48,000 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम था। शुक्रवार को यह घटकर 1,46,100 रुपये रह गया। ये कीमतें सभी करों सहित हैं। वहीं, चांदी का भाव पिछले कारोबारी सत्र के 2,07,500 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 2,02,000 रुपए (silver price today) पर आ गया। चांदी में ₹30,000 की गिरावट चांदी की कीमतों में गिरावट का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 30 सितंबर के बाद से अब तक चांदी करीब 30,000 रुपए यानी लगभग 13 प्रतिशत सस्ती हो चुकी है। जिंस बाजार में व्यापक बिकवाली के कारण भी इसकी कीमतों में कमजोरी आई है।