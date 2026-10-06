Gold Silver Price Today: खुलते ही सोना-चांदी धड़ाम, आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड? चेक करें आपके शहर का भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने और चांदी कीमतों में हलचल जारी है। कल यानी सोमवार 5 अक्टूबर को बाजार खुलते चांदी (Silver) चमकी थी और सोने (Gold) में गिरावट देखी गई थी लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीता चांदी के दाम भी धड़ल्ले से नीचे आ गए। बाजार में इस वक्त कीमतों की अस्थिरता बनी हुई है। अब इस अस्थिरता के बीच आज यानी मंगलवार 6 अक्टूबर के दाम पर एक नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या हैं दाम? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.07% तक गिर गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4153.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.43% तक गिरे और ऐसे में कीमत 61.035 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार के दाम पर डालें नजर बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी दोनों के दाम में गिरावट आई है। बाजार खुलते ही सोने के दाम गिरकर करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) भी गिरकर ₹2.25 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे।

MCX पर सोना कहां कर रहा ट्रेड? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर खबर लिखे जाने तक दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 176 रुपए तक गिर गया और कीमत ₹1,49,300 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 500 रुपए तक गिरी और कीमत ₹2,25,700 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।