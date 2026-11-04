Gold Silver Price: धनतेरस से पहले सोने-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! खूब सस्ता हुआ गोल्ड, खरीदारी का है सही मौका?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: त्योहारों की सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे धनतेरस और दीवाली के पहले सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। लगातार कई हफ्तों से सोने-चांदी की कीमतें गिरती जा रही हैं। मंगलवार शाम ग्लोबल मार्केट में सोना 1.5% और चांदी 3.50% तक टूट गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे चला गया। ऐसे में चलिए आज के ताजा रेट्स पर नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या हैं कीमतें? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने के दाम में तेजी तो चांदी की कीमतों में फिर गिरावट दिखी है। Comex पर सोने में 0.26% तक की तेजी दिखी (Gold Price on Comex) और 3950.50 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.80% तक गिरे और ऐसे में कीमत 49.355 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में गिरे दाम घरेलू बाजार में तो सोने-चांदी के दाम में गिरावट आई है। आज सोना गिरकर करीब (gold price) ₹1.39 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी ने गिरावट के सारे रिकार्ड तोड़े और कीमत (Silver Price) ₹1.78 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर क्या हैं कीमतें? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने में मात्र 275 रुपए की गिरावट आई है और कीमत ₹1,39,200 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 1900 रुपए की गिरावट देखी गई और कीमत ₹1,77,885 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।