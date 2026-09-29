Gold Silver Price: फिर गिरे सोना-चांदी, ₹1.40 लाख के नीचे आएगा गोल्ड? चेक करें लेटेस्ट भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोना और चांदी ऐसी धातु है जिसके दाम का अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता है। कल यानी सोमवार 28 सितंबर को गोल्ड-सिल्वर में भारी गिरावट देखी गई थी। जहां सोना ₹4000 तक गिरा था वही चांदी में ₹7500 तक की गिरावट आई थी। ऐसे में आज के दाम क्या हैं ये जानना बेहद जरूरी है।

इंटरनेशनल मार्केट में कितने गिरे दाम? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों के दाम धड़ल्ले से गिरे हैं। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.05% तक गिरा (Gold Price on Comex) और कीमत 4166.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 1.13% तक गिर गए और ऐसे में कीमत 61.020 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में क्या है दाम? बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी दोनों के दाम गिरते दिखे। बता दें कि घरेलू बाजार में सोने के दाम गिरकर करीब ₹1.48 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) भी गिरकर ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे।

MCX पर कहां पहुंचा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर खबर लिखे जाने तक अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना सिर्फ 122 रुपए तक गिरा और कीमत ₹1,48,860 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 1400 रुपए तक गिरी और कीमत ₹2,26,306 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।

खरीदारी से पहले चेक करें भाव? आज बाजार खुलते ही सोने-चांदी के गिरे और ऐसे में 24 कैरेट सोना (Gold Rates today) करीब ₹147,570 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग ₹135,273 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड ₹110,678 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेंड कर रहा है। वहीं भारत में चांदी के भाव लगभग ₹226,240 लाखप्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा।