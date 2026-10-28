Gold Silver Price Today: दीवाली से पहले खूब सस्ता हुआ सोना! आज फिर गिरे गोल्ड-सिल्वर के भाव; चेक करें रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: त्योहारी सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी की कीमतों में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया। धनतेरस से पहले ही चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे आ गई है। और वहीं सोना ₹1.50 लाख के नीचे फिसल चुका है। अगर आप सोने और चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर समय हो सकता है। ऐसे में आज के रेट्स पर एक नजर जरूर डालें।

इंटरनेशनल मार्केट में गिरे दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने-चांदी में फिर गिरावट नजर आई। आज 28 अक्टूबर को Comex पर सोना 0.36% गिरकर (Gold Price on Comex) 4,059.90 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.54% तक गिरे और ऐसे में कीमत 54.220 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में धड़ाम हुए दाम घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी के दाम में गिरावट दर्ज हुई। आज सोना गिरकर करीब (gold price) ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी भी गिरावट के साथ (Silver Price) ₹1.96 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर कहां ट्रेड कर रहा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने में 515 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और कीमत ₹1,43,623 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 1000 रुपए की गिरावट दिखी और कीमत ₹1,95,770 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।