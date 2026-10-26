Gold Silver Price Today: चमक गए सोना-चांदी, आज कितना महंगा हुआ गोल्ड? चेक करें लेटेस्ट रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने-चांदी में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन वैश्विक बाजार में सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। वहीं घरेलू बाजार में सोना-चांदी महंगे हुए हैं। आज के लेटेस्ट रेट्स पर एक नजर डालते है।

इंटरनेशनल मार्केट में आई तेजी? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर 26 अक्टूबर को काफी समय बाद तेजी देखने को मिली है। सोने और चांदी दोनों के दाम में उछाल आया है। लगभग सुबह 9 बजे Comex पर सोना 0.51% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4,028.40 डॉलर प्रति औस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.90% तक चढ़ गए और ऐसे में कीमत 54.435 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में चमकीं धातुएं घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी दोनों के दाम में तेजी आई है। बाजार खुलते ही सोना (Gold price) चढ़कर करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price) ₹1.97 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर कहां कारोबार कर रहा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने में 600 रुपए की तेजी देखी गई और यह ₹1,42,600 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 1400 रुपए तक का उछाल आया और कीमत ₹1,97,055 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।