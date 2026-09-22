Gold Silver Price: सोने में लौटी चमक, चांदी ने पकड़ी रफ्तार; कीमतों में उछाल से निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने और चांदी (Silver) की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बता दें कि सोने (Gold) की कीमतों में भले की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी चमक डबल हो सकती है। कई दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स इस बात अनुमान लगा रहे हैं कि सोने के दाम कुछ दिनों में दोगुना हो सकते हैं। इसके साथ ही आज यानी मंगलवार 22 सितंबर को वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में गिरावट आई है तो चांदी की चमक लौटी है।

इंटरनेशनल मार्केट कितना गिरा सोना? सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार 22 सितंबर को इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई तो वहीं चांदी के दाम में उछाल आया हैं। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.08% तक गिरा (Gold Price on Comex) और कीमत 4380.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.25% तक चढ़े और ऐसे में कीमत 66.580 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में क्या है हाल? बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी दोनों के दाम में तेजी आई है। MCX पर सोना (Gold Price) चढ़कर करीब ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) चढ़कर ₹2.40 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखा।

MCX पर सोने में आई चमक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर खबर लिखे जाने तक अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 342 रुपए तक चढ़ गया और कीमत ₹1,54,497 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 800 रुपए तक चढ़ी और कीमत ₹2,40,150 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।

बुलियन मार्केट में लेटेस्ट रेट 22 सितंबर यानी आज बाजार की ओपनिंग के साथ ही भारत में सोने और चांदी दोनों के दाम उछलते दिखे हैं। ऐसे में 24 कैरेट सोना (Gold Rates today) करीब ₹1,54,090 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग ₹1,41,249 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड ₹1,15,568 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेंड कर रहा है। वहीं भारत में चांदी के भाव लगभग ₹2,40,100 लाखप्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा।