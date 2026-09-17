Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी में भारी गिरावट, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद ₹3000 तक गिरे दाम; क्या है आज का रेट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज का दिन कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद अहम है। कल देर रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 3.75% से बढ़ाकर 4% की लक्ष्य सीमा में कर दिया है। बता दें कि 15-16 सितंबर की FOMC बैठक में लिया गया यह फैसला महंगाई के लगातार ऊंचे बने रहने के बीच आया है। अगस्त में अमेरिका की उपभोक्ता महंगाई दर सालाना आधार पर 3.4% रही, जो फेड के 2% लक्ष्य से काफी ऊपर है। ऐसे में आज यानी 17 सितंबर को इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी के दाम गिरते दिखे हैं।

इंटरनेशनल मार्केट कितने गिरे दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों के दाम में भारी गिरावट आई है। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 1.47% तक गिरा (Gold Price on Comex) और कीमत 4322.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 1.69% तक गिर गए और ऐसे में कीमत 63.820 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में क्या है हाल? बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी दोनों धातुओं के दाम में भारी गिरावट आई है। MCX पर सोना (Gold Price) गिरकर करीब ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं भारत में चांदी के भाव में (Silver Price) गिरावट आई हैं। दाम गिरकर ₹2.32 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा।

MCX पर क्या है प्राइस? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर सोना खबर लिखे जाने तक अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1533 रुपए तक गिरा और कीमत ₹1,50,937 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 2386 रुपए तक गिरी और कीमत ₹2,32,400 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।