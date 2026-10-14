Gold Silver Price Today: सोने-चांदी का बदला ट्रेंड, चांदी ₹2.19 लाख पर आई; आज के क्या हैं लेटेस्ट भाव?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने-चांदी का ट्रेंड बदल गया है। आज बाजार की ओपनिंग काफी सुस्त हुई। बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम में मामूली सी तेजी देखी गई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम चढ़े हैं तो चांदी के दाम नीचे आते दिखे। ऐसे में बाजार में क्या है लेटेस्ट भाव आईए जानते हैं।

वैश्विक बाजार में चढ़ा सोना? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर 14 अक्टूबर को सोने के दाम में तेजी देखी गई तो चांदी के दाम में गिरावट आई है। खबर लिखे जाने तक Comex पर सोना 0.26% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4,188.10 डॉलर प्रति औस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.13% तक गिरे और ऐसे में कीमत 59.445 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में क्या है कीमत? घरेलू बाजार में सोने-चांदी दोनों के दामों में तेजी नजर आई। आज यानी 14 अक्टूर को सोना चढ़कर करीब ₹1.48 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) भी चढ़कर ₹2.19 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा।

MCX पर कहां ट्रेड कर रहा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना सिर्फ 100 रुपए तक चढ़ा और कीमत ₹1,48,457 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 150 रुपए तक चढ़ी और कीमत ₹2,19,279 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।