Gold Silver Price Today: ₹2500 तक महंगे हुए सोना-चांदी, महीने के पहले दिन चढ़े दाम; आज क्या है रेट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोना और चांदी, इन दिनों दोनों धातुओं के दाम में उथल-पुथल मचा हुआ है। दो दिन की भारी गिरावट के बाद कल यानी बुधवार को गोल्ड-सिल्वर में हल्की तेजी देखी गई थी। ऐसे में आज के दाम क्या हैं उस पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। बता दें कि आज यानी 1 अक्टूबर महीने के पहले दिन ही वैश्विक बाजार में सोने-चांदी में तेजी आई है।

इंटरनेशनल मार्केट में कितने चढ़े दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों के दाम में आज तेजी देखी गई। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.20% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4195.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 1.43% तक चढ़े और ऐसे में कीमत 61.45035 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में भी भागे रेट बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी दोनों के दाम में तेजी आई है। बाजार खुलते ही सोने के दाम चढ़कर करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) भी चढ़कर ₹2.25 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे।

MCX पर कहां सोने का रेट? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर खबर लिखे जाने तक अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 500 रुपए तक चढ़ा और कीमत ₹1,49,489 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 2100 रुपए तक चढ़ गई और कीमत ₹2,25,740 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।

खरीदारी से पहले चेक करें रेट आज बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम तेजी से चढ़ गए और ऐसे में 24 कैरेट सोना (Gold Rates today) करीब ₹149,170 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग ₹137,700 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड ₹112,400 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेंड कर रहा है। वहीं भारत में चांदी के भाव लगभग ₹226,360 लाखप्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा।