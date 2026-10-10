Gold Silver Price This Week: इस हफ्ते सोने-चांदी में आई बड़ी तेजी, चेक करें अब क्या हो गई कीमत

आईएएनएस, नई दिल्ली। Gold Silver Price This Week: सोने इस हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिससे दाम 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक बढ़ गया। हालांकि, इस दौरान चांदी में मामूली तेजी दर्ज की गई।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 1,292 रुपए बढ़कर 1,49,430 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,48,138 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,36,878 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 135694 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1, 12,073 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1, 11, 104 रुपए प्रति 10 ग्राम था।