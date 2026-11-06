Gold Silver Price Crash on Dhanteras: धनतेरस पर सोना धड़ाम, आज गोल्ड में ₹60 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान

मुंबई। Gold Silver Price Crash on Dhanteras: धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 4,500 रुपये तक घट गया है।



इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से जारी कीमतों को मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 2,677 रुपये कम होकर 1,41,452 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,44,129 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

22 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,29,507 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,32,022 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,08,097 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,06,089 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।

MCX पर कितनी रह गई कीमत वायदा के साथ हाजिर बाजार में भी सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली।



मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 1.30 प्रतिशत घटकर 1,42,218 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 1.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,85,181 रुपए प्रति किलो पर था।



अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.94 प्रतिशत कम होकर 4,075 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.58 प्रतिशत घटकर 52.07 डॉलर प्रति औंस था।

धनतेरस पर 60 हजार करोड़ का हो सकता है कारोबार ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा- "पूरे भारत में धनतेरस पर सोने का कारोबार लगभग ₹60,000 करोड़ रहने का अनुमान है। यह ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी शुरुआत है। हमारे शुरुआती आकलन के अनुसार, धनतेरस के मौके पर पूरे भारत में सोने का कुल कारोबार लगभग ₹60,000 करोड़ रहने का अनुमान है। पिछले साल की तुलना में, कारोबार के मूल्य (value) में लगभग 15–20% की वृद्धि होने की उम्मीद है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर हम कारोबार की मात्रा (volume) को देखें, तो यह पिछले साल के स्तर के आसपास ही रहने की उम्मीद है, जबकि मूल्य के हिसाब से इसमें लगभग 15% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। निश्चित रूप से, यह ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक शुरुआत है। इस साल, धनतेरस पर देशभर में ज्वेलरी की दुकानें सुबह 8:00 बजे ही खुल गईं, और हमने ग्राहकों के बीच भारी उत्साह देखा। दिल्ली में सस्ता हुआ सोना, चांदी भी लुढ़की दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को धनतेरस के दिन हाजिर मांग कमजोर रहने के कारण सोने की कीमत 2,500 रुपये टूटकर 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। बहुमूल्य धातु की ऊंची कीमतों के कारण खरीदारों के सतर्क रहने से मांग प्रभावित हुई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 2,500 रुपये घटकर (सभी करों सहित) 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बृहस्पतिवार को यह 1,48,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। चांदी की कीमत भी 2,000 रुपये टूटकर 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रही। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,94,500 रुपये प्रति किलोग्राम था।