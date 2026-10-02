Gold Silver Price Today: गांधी जयंती पर क्या है सोने-चांदी के भाव? चेक करें आज के लेटेस्ट प्राइस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव का सिलसिला जारी है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर सर्राफा बाजार बंद है और साथ ही MCX पर ट्रेडिंग भी नहीं होगी, ऐसे में बाजार में आखिरी कारोबार के भाव के आधार पर कीमतों का आकलन किया जा रहा है। लेकिन वैश्विक बाजार खुला है और ग्लोबाल मार्केट में सोना-चांदी महंगा हुआ है। आइए रेट्स पर नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या हैं दाम? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों के दाम में आज तेजी देखी गई। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.03% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4203.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.26% तक चढ़े और ऐसे में कीमत 61.335 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

दिल्ली में क्या है भाव? दिल्ली में सोना (gold price) महंगा होकर ₹1,49,800 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि MCX पर 24 कैरेट गोल्ड का वायदा भाव 142 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,724 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बुलियंस के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,50,540 रुपये और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 4,203.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा।

सोना कितना महंगा हुआ? सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। गुरुवार को सोना 500 रुपए बढ़कर 1,49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में 24 कैरेट वाला सोना 1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमत में तेजी के पीछे रुपए की कमजोरी और वैश्विक बाजार में मजबूत रुख को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

चांदी के क्या है भाव? जहां सोने की कीमत (silver price) में तेजी आई हैं, वहीं चांदी में गिरावट देखने को मिली। कारोबारियों के मुताबिक चांदी का भाव 5,000 रुपए घटकर 2.26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। बुधवार को चांदी का भाव 2.25 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा था।