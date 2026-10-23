रिकॉर्ड हाई से ₹50000 सस्ता सोना, अब खरीदना चाहिए गोल्ड, तेजी और गिरावट पर एक्सपर्ट के क्या अनुमान?

नई दिल्ली। सोने की कीमतें (Gold Prices) अपने ऑल टाइम हाई से 26 फीसदी तक गिर चुकी हैं और यह 50000 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है। हालांकि, गोल्ड में गिरावट का सिलसिला अभी कायम है। खासकर, मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिससे महंगाई भी लगातार बनी हुई है। इन कारणों के चलते अमेरिकी सेंट्रल बैंक सख्त मौद्रिक नीति अपना रहा है, जिसका दबाव सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। सवाल है कि क्या सोने में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा या मौजूदा स्तरों से इसमें तेजी देखने को मिलेगी। क्या दीवाली से पहले और त्योहारी सीजन में गोल्ड एक अच्छी चाल दिखाएगा?

इस सवाल का जवाब कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स ने दिया है। एनालिस्ट का कहना है कि मौजूदा गिरावट से सोने की व्यापक तेजी खत्म नहीं होती है, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की ओर से की जा रही खरीदारी से सोने की कीमतों को समर्थन मिलना जारी रहेगा यानी गोल्ड में और गिरावट की गुंजाइश कम है। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट, अनुज गुप्ता ने कहा है कि नियर टर्म में सोने की कीमतों में उछाल आने की संभावना कम है।