Gold Price Today: सोना महंगा हुआ या सस्ता, चेक करें आपके शहर में अब क्या हो गई कीमत
Gold Price Today: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, शनिवार को MCX और IBJA पर पिछले दिन के रेट ...और पढ़ें
HighLights
शनिवार को MCX और IBJA पर पिछले दिन के रेट मान्य।
दिल्ली में सोने की कीमत में ₹1900 प्रति 10 ग्राम की वृद्धि।
विभिन्न भारतीय शहरों में सोने के ताजा भाव यहां देखें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों उथल-पुथल का दौर जारी है। अगर आप इस उथल-पुथल के बीच गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर आज आपके शहर में सोने का क्या भाव है। वैसे शनिवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग नहीं होती है और न ही शनिवार को IBJA रेट्स जारी करता है। ऐस में बीते कल के रेट ही मान्य हैं। आइए जानते हैं कि सोने की ताजा कीमत हैं और किस शहर में गोल्ड की क्या कीमत (Gold Rate Today) है।
क्या है सोने का ताजा भाव । Gold Price Today
MCX पर 4 दिसंबर 2026 के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 149610 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते कल इसमें 1893 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली थी। MCX पर आज यानी 10 अक्टूबर को भी यही रेट है। क्योंकि आज MCX पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। वहीं, IBJA पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 149430 रुपये है।
और अगर दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तो राजधानी में सोने 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत इजाफा हुआ है। यह 1900 रुपये महंगा होकर 154400 रुपये (सभी टैक्स सहित) प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।
किस शहर में कितना है सोने का भाव । Gold Price City Wise
|शहरवार सोने का भाव । Gold Price City Wise
|क्रमांक
|शहर का नाम
|सोने का भाव प्रति 10 ग्राम (रुपये में)
|1
|नई दिल्ली
|151,160
|2
|मुंबई
|151,420
|3
|कोलकाता
|151,220
|4
|चेन्नई
|151,860
|5
|बेंगलुरु
|151,540
|6
|हैदराबाद
|151,660
|7
|पुणे
|151,420
|8
|अहमदाबाद
|151,620
|9
|भोपाल
|151,580
|10
|देहरादून
|151,500
|11
|जयपुर
|151,400
|12
|लखनऊ
|151,460
|13
|रांची
|151,460
|14
|नोएडा
|151,460
|15
|पटना
|151,340
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