Gold Price Today: सोना महंगा हुआ या सस्ता, चेक करें आपके शहर में अब क्या हो गई कीमत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों उथल-पुथल का दौर जारी है। अगर आप इस उथल-पुथल के बीच गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर आज आपके शहर में सोने का क्या भाव है। वैसे शनिवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग नहीं होती है और न ही शनिवार को IBJA रेट्स जारी करता है। ऐस में बीते कल के रेट ही मान्य हैं। आइए जानते हैं कि सोने की ताजा कीमत हैं और किस शहर में गोल्ड की क्या कीमत (Gold Rate Today) है।

क्या है सोने का ताजा भाव । Gold Price Today MCX पर 4 दिसंबर 2026 के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 149610 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते कल इसमें 1893 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली थी। MCX पर आज यानी 10 अक्टूबर को भी यही रेट है। क्योंकि आज MCX पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। वहीं, IBJA पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 149430 रुपये है।

और अगर दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तो राजधानी में सोने 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत इजाफा हुआ है। यह 1900 रुपये महंगा होकर 154400 रुपये (सभी टैक्स सहित) प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।