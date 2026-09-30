Gold Silver Price Today: सस्ते में खरीदारी ने बढ़ाई सोने की चमक, 2 महीने के लो लेवल से की वापसी; क्या हैं चांदी के भाव?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दो दिन गिरावट के बाद सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। जबकि चांदी की कीमत स्थिर रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने ने दो महीने के निचले स्तर से वापसी की। 700 रुपए के उछाल के साथ 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,49,300 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर पहुंच गया है। मंगलवार को यह 1,48,600 रुपए पर बंद हुआ था।

दूसरी तरफ, चांदी की कीमतों में कोई बदलाव (silver rate today) नहीं हुआ है और यह लगातार दूसरे दिन 2.32 लाख रुपए प्रति किलो के भाव पर स्थिर बनी हुई है। क्यों महंगा हुआ सोना? सोने की कीमतों में आई इस तेजी का मुख्य कारण निचले स्तरों पर निवेशकों की धुआंधार खरीदारी यानी डिप बाइंग और मजबूत वैश्विक रुख है। ब्रोकरेज फर्म लेमन के रिसर्च हेड गौरव गर्ग के मुताबिक, हाल की गिरावट के बाद व्यापारियों ने सस्ते दाम पर जमकर सोना खरीदा, जिससे कीमतों में सुधार दिखा। हालांकि, अमेरिकी डॉलर में हो रहे उतार-चढ़ाव ने इस उछाल को थोड़ा सीमित रखा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,190 डॉलर प्रति औंस (gold price today) पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी 1.28 प्रतिशत टूटकर 60.68 डॉलर प्रति औंस (silver price today) पर आ गई है।

चीन में गोल्डन वीक शुरू आनंद राठी की कमोडिटी एनालिस्ट वेदिका नार्वेकर ने बताया कि सितंबर में सोने में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। लेकिन, गुरुवार से चीन का गोल्डन वीक शुरू हो रहा है। ऐसे में वहां ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ेगी, जिससे सोने की कीमतों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है।