1 साल में कितना महंगा हुआ सोना? त्योहारों पर सर्राफा बाजार में पसरा 'सन्नाटा'! सोने की कीमतों ने निकाला ग्राहकों का दिवाला

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नवरात्रि, धनतेरस और दीवाली जैसे बड़े त्योहार सिर पर हैं, लेकिन इस बार देश के सर्राफा बाजारों (Jewellery Markets) से रौनक पूरी तरह गायब है। 2026 में सोने की रिकॉर्ड-तोड़ और जानलेवा कीमतों ने आम ग्राहकों की कमर तोड़ कर रख दी है। आलम यह है कि त्योहारी और शादी के सीजन से ठीक पहले सोने की रिटेल डिमांड (Retail Demand) औंधे मुंह गिर गई है।

क्यों धड़ाम हुई सोने की डिमांड? इस साल सोने (Gold) ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सितंबर महीने में 24 कैरेट सोने की कीमतें 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई थीं। इस ऐतिहासिक तेजी ने मध्यम वर्ग और आम खरीदारों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया। लोग नई ज्वैलरी खरीदने के बजाय पुरानी ज्वैलरी एक्सचेंज करने या खरीदारी टालने पर मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि ज्वैलर्स के शो-रूम खाली पड़े हैं और रिटेल सेल्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

IBJA ने क्या बताया? बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद मेहता के अनुसार, 'पिछले वर्ष की तुलना में इस सितंबर में सोने की बिक्री में 8 से 10% तक की गिरावट आई है'। रूस-इरान या अन्य वैश्विक युद्ध की स्थितियों के कारण ग्राहक असमंजस में हैं। ग्राहकों को लगता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है या स्थिति बदलती है, तो सोने के दाम और नीचे गिर सकते हैं। वही सुरेंद मेहता का मानना है कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता और सोने की कीमतें एक स्थिर दिशा में नहीं बढ़तीं, तब तक खुदरा मांग में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं

एक साल में 60% महंगा हुआ सोना भले ही हाल के दिनों में सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी (करेक्शन) देखने को मिली है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इसके दाम अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने हुए हैं। बीते एक साल में सोने के भाव में करीब 60% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है।