Gold Silver Price Today: सोने के भाव धड़ाम, 2 महीने बाद 1.50 लाख के नीचे आया रेट; कहां पहुंचे चांदी के दाम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मंगलवार, 29 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों में बदला हुआ ट्रेंड नजर आया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सोने में लगातार दूसरे दिन गिरावट (gold price crash) दर्ज हुई और कीमत 1400 रुपए गिर गई। इसी के साथ नई दिल्ली में सोना दो महीने में पहली बार 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया।

स्थानीय कारोबारियों ने बताया कि मांग में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर में मजबूती के कारण 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने में गिरावट आई और कीमत 1,48,600 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम हो गई। सोने की कीमत सोमवार को 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

इससे पहले सोना 31 जुलाई को इसी स्तर के आसपास था और उस समय इसका भाव 1,48,300 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। चांदी की कीमत कहां पहुंची? इधर, चांदी की कीमत (सभी करों सहित) 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) पर स्थिर रही। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत में 5,000 रुपए की गिरावट (silver price crash) आई थी, जबकि शुक्रवार को चांदी की कीमत 2.37 लाख रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

सोने में क्यों आ रही गिरावट? चॉइस ब्रोकिंग की जिंस विश्लेषक पिंकी यादव ने कहा कि, वैश्विक स्तर पर दबाव के कारण सितंबर में सोने में तेज गिरावट आई और यह 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे आ गया। विदेशी बाजारों में पिछले सत्र में चार प्रतिशत की गिरावट के बाद हाजिर सोने में मामूली सुधार देखा गया। सोने की कीमत 30.34 डॉलर यानी करीब एक प्रतिशत बढ़कर 4,145.26 डॉलर प्रति औंस हो गई। चांदी की कीमत में भी सुधार आया और यह 60.69 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही। पिछले सत्र में इसमें करीब छह प्रतिशत की गिरावट आई थी। कच्चे तेल की कीमतों का असर ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि, सोने की कीमतों में मामूली सुधार के साथ यह करीब 4,140 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी करीब 60.5 डॉलर पर कारोबार कर रही है। यह सात सप्ताह के निचले स्तर के करीब है, क्योंकि लंबे समय तक ऊंची अमेरिकी ब्याज दरों की संभावनाओं से बॉन्ड यील्ड ऊंचा बना हुआ है। इस बीच, मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि कई तरह के घटनाक्रमों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। आगे गिरावट का खतरा बरकरार! कोटक सिक्योरिटीज की AVP (कमोडिटी रिसर्च) कायनात चैनवाला के मुताबिक,