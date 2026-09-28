Gold Silver Price Crash LIVE: मार्केट खुलते कीमतें धड़ाम! सोना ₹2800 टूटा, चांदी ₹6000 से ज्यादा लुढ़की; क्यों गिरे दाम?

सोने और चांदी की कीमतों पर इस समय कई तरफ से दबाव है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बदली बाजार की उम्मीदें हैं। बाजार अब अक्टूबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की संभावना देख रहा है। ब्याज दर और बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर सोना-चांदी जैसे बिना ब्याज देने वाले एसेट्स निवेशकों को कम आकर्षक लगते हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी तेजी आई है। 30 साल की यील्ड 2004 के बाद के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई है। लंबी अवधि की यील्ड में यह बढ़ोतरी बुलियन की कीमतों पर दबाव बढ़ा रही है।

दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर है। डॉलर इंडेक्स बढ़कर करीब 101.39 पर पहुंच गया है, जो दो महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। डॉलर मजबूत होने से सोने समेत डॉलर में कीमत तय होने वाली कमोडिटीज की मांग पर दबाव आ सकता है।