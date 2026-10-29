गिरावट के बीच सोना बना निवेशकों की पहली पसंद, Gold ETF का फंड बढ़कर 1.86 लाख करोड़ पार; टॉप-5 फंड्स में कौन अव्वल?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold ETF भारतीय निवेशकों का सोने के प्रति भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है, जिसका सीधा असर बाजार पर दिख रहा है। देश की गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Gold ETF Investment) इंडस्ट्री ने बड़ा मुकाम हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है।

30 सितंबर 2026 तक देश की सभी 26 गोल्ड ईटीएफ स्कीमों का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। आईसीआरए (ICRA) एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट में यह अहम जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर में मार्केट शेयर का बड़ा हिस्सा चुनिंदा फंड्स के पास ही केंद्रित है। शीर्ष 5 गोल्ड ईटीएफ स्कीमों के पास कुल इंडस्ट्री का 80.2 प्रतिशत मार्केट शेयर है, जो अकेले लगभग 1.49 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम फंड मैनेज करते हैं।

टॉप-5 में नंबर-1 पर कौन? इस सेगमेंट में निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeES) 56,982 करोड़ रुपए के एयूएम के साथ सबसे आगे और नंबर वन पर बनी हुई है, जो अकेले इस कैटेगरी का 30.6% हिस्सा संभालती है।