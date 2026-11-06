गेहूं की कीमतों में ₹344 प्रति क्विंटल तक की गिरावट, FCI की ई-नीलामी में घटे दाम! इस राज्य में हुई बढ़ोतरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ओर से 4 नवंबर को आयोजित ई-नीलामी में महाराष्ट्र को छोड़कर देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में कीमतों में ₹59 से ₹344 प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक, नीलामी में प्रोसेसर्स की भागीदारी बढ़ाने और बिक्री के लिए गेहूं की मात्रा दोगुनी करने से कीमतों में गिरावट आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FCI के नीलामी पोर्टल से मिले आंकड़ों के अनुसार, गुजरात को छोड़कर राज्यों में कुल 1.91 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए रखा गया था, जिसमें से सफल बोलीदाताओं ने 1.78 लाख टन गेहूं उठाने की इच्छा जताई। सरकार ने इस नीलामी में कुल 1.99 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए रखा था, जबकि पिछले सप्ताह यह मात्रा 1.01 लाख टन थी। इसमें गुजरात के लिए 8,000 टन गेहूं भी शामिल था। हालांकि, शाम तक गुजरात की नीलामी का विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया था। इस हफ्ते गेहूं का कुल उठाव मामूली घटकर करीब 93 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछली नीलामी में यह 98 प्रतिशत था। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रस्तावित मात्रा की तुलना में कम बोलियां प्राप्त हुईं।

कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद नीलामी में हिस्सा लेने वाले एक प्रोसेसर ने मीडिया को बताया कि इस सप्ताह प्रोसेसर्स की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। इससे संकेत मिलता है कि पिछली नीति मांग का सही आकलन नहीं कर पाई थी और कम मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराने के साथ भागीदारी भी सीमित थी। इसके कारण मिलर्स ने संभवतः बहुत ऊंची कीमतों पर बोली लगाई। उम्मीद है कि अब कीमतों में स्थिरता आएगी। हालांकि, सरकार को प्रत्येक प्रतिभागी के लिए खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि मिलर्स को अपने प्लांट चलाने के लिए FCI से उचित मात्रा में गेहूं मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें नीलामी में 300 टन गेहूं मिला, जो एक सप्ताह में किसी भी प्रोसेसर के लिए खरीद की अधिकतम निर्धारित सीमा है।

प्रमुख राज्यों में गेहूं के औसत भाव में गिरावट इस सप्ताह पंजाब में गेहूं का औसत बिक्री मूल्य ₹2,648 प्रति क्विंटल रहा, जो 28 अक्टूबर को ₹2,992 प्रति क्विंटल था। वहीं अन्य राज्यों में गेहूं के औसत बिक्री मूल्य में इस प्रकार गिरावट दर्ज की गई: