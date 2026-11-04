प्याज की बढ़ी कीमत से मिलेगी राहत? नई फसल की आवक शुरू, किसानों को बेहतर दाम भी! रोज पहुंच रहीं 15 हजार बोरियां

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में पिछले कई महीनों से प्याज की खुदरा कीमतें ₹40-₹60 प्रति किलो के बीच बनी हुई हैं। सरकार की ओर से सप्लाई बनाए रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस और एजेंसियों के माध्यम से रियायती दरों पर प्याज बेचने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन आम ग्राहकों तक इसका लाभ कम देखने को मिला। हालांकि अब प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

दरअसल देश की बड़ी प्याज मंडि‍यों में गिनी जाने वाली अलवर मंडी में लाल प्याज की नए सीजन की फसल आवक शुरू हो गई है। इसके साथ ही किसानों को प्याज के इसके बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। हर रोज 15 हजार कट्टे पहुंच रही प्याज बीते प्याज सीजन में किसानों ने सरकारी एजेंसियों को प्याज बेचने की बजाय सीधे मंडियों में बिक्री की थी, जिसकी वजह से सरकार का 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। फिलहाल अलवर मंडी में लाल प्याज की नई फसल आने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल मंडी में रोजाना 10 हजार से 15 हजार प्याज के कट्टे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दिवाली के बाद आवक में तेजी आने की संभावना है और प्रतिदिन 80 हजार से एक लाख कट्टे तक प्याज मंडी पहुंच सकती है।