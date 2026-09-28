मक्के से एथनॉल बनाने से फीड की महंगाई और सप्लाई पर असर? 1 महीने में बना 895 करोड़ लीटर एथनॉल बनने पर AIDA ने किया साफ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत में एथनॉल उत्पादन में मक्का की बढ़ती खपत को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एथेनॉल उद्योग किसी विशेष सेक्टर के साथ मक्का के लिए कॉम्पटीशन नहीं कर रहा है। उद्योग का उद्देश्य कृषि के रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

AIDA की डिप्टी डायरेक्टर जनरल भारती बालाजी ने एक ईमेल इंटरव्यू में कहा कि एथनॉल उत्पादन अब केवल एक फसल पर निर्भर नहीं है। इसके लिए मक्का के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अतिरिक्त चावल, टूटे खाद्यान्न और चीनी आधारित कच्चे माल का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में मक्के का प्रोडक्शन बढ़ाने, सप्लाई चेन मजबूत होने, ऑप्शनल फीडस्टॉक की उपलब्धता बढ़ने और कृषि उत्पादन व इंडस्ट्रियल मांग के बीच बेहतर तालमेल से सभी क्षेत्रों की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी।

मल्टीफीड स्टॉक की ओर बढ़ रही एथनॉल इंडस्ट्री भारती बालाजी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के बायोफ्यूल इकोसिस्टम के विस्तार के साथ मक्का एथनॉल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बन गया है। हालांकि मक्का का उपयोग खाद्य, पशु चारा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है, इसलिए इसकी कीमतें उत्पादन, खपत, स्टॉक, लॉजिस्टिक्स और बाजार मांग जैसे कई तरीके से प्रभावित होती हैं।

उन्होंने कहा कि मक्का, अतिरिक्त FCI चावल और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का बढ़ता उपयोग यह दिखाता है कि भारत का एथनॉल उद्योग अब वास्तव में बहु-फीडस्टॉक (Multi-Feedstock) मॉडल की ओर बढ़ रहा है। अगस्त तक कितना एथनॉल किससे बना? AIDA के मुताबिक अगस्त के अंत तक मक्का से लगभग 345 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ इसके अलावा अतिरिक्त एफसीआई चावल से करीब 214 करोड़ लीटर एथनॉल बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक टूटे खाद्यान्नों से भी लगभग 64 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ