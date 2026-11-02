SRK Birthday: क्यों बंद हुई शाहरुख की पहली ड्रीम कंपनी, किस बात पर जूही से तोड़ी पार्टनरशिप; कौन था तीसरा पार्टनर?

नई दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी 2 नवंबर का दिन बॉलीवुड के किंग खान के लिए खास रहा। शाहरुख खान को 61वें जन्मदिन के मौके पर देश और दुनिया के करोड़ों फैन्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर विश किया। दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर शाहरुख खान ने अपने शानदार अभिनय से फिल्मी दुनिया में खास मुकाम हासिल किया है। एक्टर के साथ-साथ वे एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। क्या आप जानते हैं शाहरुख खान ने फिल्म निर्माण में कदम कब रखा। 27 साल पहले 1999 में शाहरुख खान ने अपनी फ्रेंड और फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला व अजीज मिर्जा के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा 'ड्रीमज अनलिमिटेड' , हालांकि यह प्रोडक्शन हाउस ज्यादा नहीं चल सका और 3 से 4 साल में ही बंद हो गया।

ड्रीमज अनलिमिटेड के बंद होने की वजह रही, शाहरुख, जूही चावला और अजीज मिर्जा के बीच पैदा हुए मतभेद। आइये आपको बताते हैं शाहरुख की पहली कंपनी के उदय और पतन की कहानी... 1999 में शुरुआत साल 2000 की शुरुआत में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म आई, जिसका नाम था 'फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी', यह फिल्म ड्रीमज अनलिमिटेड के बैनर तले बनाई गई थी और इस फिल्म में अभिनय व निर्देशन, शाहरुख खान, जूही चावला और अजीज मिर्जा ने मिलकर किया। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। इसके बाद ड्रीमज अनलिमिटेड के बैनर तले साल 2001 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था 'अशोका' यह शाहरुख खान की बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी लेकिन यह भी फ्लॉप रही।

2 फिल्म फ्लॉप,घाटा और मतभेद 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' और 'अशोका' के फ्लॉप होने से कंपनी भारी वित्तीय घाटे में चली गई। शाहरुख खान, फिल्म निर्माण के अलावा, हॉलीवुड की तर्ज पर कंपनी, ड्रीमज अनलिमिटेड को एक बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियो में बदलकर आधुनिक तकनीक और VFX पर फोकस करना चाहते थे। लेकिन, जूही चावला और अज़ीज़ मिर्ज़ा का काम करने का तरीका अलग था और वे इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, इसके चलते उनके बीच दूरियां बढ़ गईं।