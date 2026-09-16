100 साल बाद जब खंडहर बन जाएगी आपकी बिल्डिंग, तो दोबारा फ्लैट बनवाने का खर्च कौन उठाएगा? क्या है नियम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हर इंसान अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर एक फ्लैट खरीदते हैं। हम यह सोचकर फ्लैट खरीदते हैं कि यह पुश्तैनी संपत्ति बना जाएगा और आने वाली पीढ़ियो के काम आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ईंट, सीमेंट और सरिये से बनी किसी भी इमारत (building) की एक उम्र होती है। आमतौर पर एक कंक्रीट बिल्डिंग की सुरक्षित उम्र 60 से 100 साल मानी जाती है।

आज के समय में ज्यादातर लोग फ्लैट या अपार्टमेंट ही खरीद रहे हैं। जबकि पहले समय में लोग जमीन से जुड़ा घर खरीदा करते थे या जमीन खरीदकर उस पर घर बनवाया करते थे। लेकिन समय बदल गया और लोग जमीन से घर के बजाय फ्लैट या अपार्टमेंट की तरफ चले गए क्योंकि जमीन के दाम महंगे हो गए हैं और साथ लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं।

100 साल बाद आपके फ्लैट का क्या होगा अक्सर हम देखते हैं कि कई जगहों पर पुराने फ्लैट खराब स्थिति में होते हैं। बता दें कि आपकी फ्लैट बिल्डिंग भी एक समय बाद खराब और जर्जर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 100 साल बाद जब वह इमारत जर्जर हो जाएगी और रहने लायक नहीं बचेगी, तब क्या होगा? क्या आपको अपना फ्लैट खोना पड़ेगा? और अगर नई बिल्डिंग बनेगी, तो उसका खर्च कौन उठाएगा? अपना घर हो तो सारी जिम्मेदारी घर के मालिक की। पर फ्लैट में कोई एक मालिक नहीं होता और इसीलिए ये सवाल उठता है।

कौन कराता है ये रिपेयर आपको पता ही होगा कि फ्लैट या अपार्टमेंट में छोटी-मोटी रिपेयर की बात आए तो फ्लैट का मालिक यानी ओनर ही करा देता है। लेकिन कुछ मामलों में ये जिम्मेदारी बिल्डर की भी होती है।

सब मलकर उठाते है खर्च जब पूरी बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन की बात आती हो को ये काम सिर्फ एक इंसान का नहीं है। बता दें कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उसके कमजोर या जर्जर हो जाने पर अगर उसे तोड़कर बनावाया जा रहा है तो बनवाने का पूरा खर्च फ्लैट-अपार्टमेंट के सारे मालिक मिलकर उठाते हैं।