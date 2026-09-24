Language
सर्च करे
Home
    फोकस
      विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

      बिड़ला और अनिल अग्रवाल को भी पछाड़ा! हुरुन इंडिया की अमीरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर कौन है ये 'पॉवर वुमन'?

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Thu, 24 Sep 2026 04:46 PM (IST)

      हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 जारी हो गई है, जिसमें गौतम अदाणी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल ...और पढ़ें

      रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला।

      रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला।

      HighLights

      1. गौतम अदाणी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया।

      2. रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनीं।

      3. उन्होंने कुमार मंगलम बिड़ला और अनिल अग्रवाल को पीछे छोड़ा।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हुरुन इंडिया ने 2026 के भारत के अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 391 तक पहुंच चुकी है। 5 साल पहले हुरुन इंडिया की रिच लिस्ट में 237 अरबपति थे। वहीं, पिछले साल इस लिस्ट में 263 अरबपति शामिल थे। यानी पिछली बार से 2026 में हुरुन इंडिया की रिच लिस्ट में 27 लोग ज्यादा हैं। इस लिस्ट में कई नए लोगों को भी जगह मिली है और टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में फेरबदल भी हुआ है।

      हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर एक महिला को जगह मिली है। इतना ही नहीं इस महिला ने भारत के दिग्गज अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला और अनिल अग्रवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लेख में जानेंगे आखिर वो महिला कौन हैं जिसे हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप 5 में जगह मिली है और टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में किसका-किसका नाम शामिल है।

      मुकेश अंबानी को पछाड़ अदाणी ने हासिल किया नंबर वन का स्थान

      हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे पहला स्थान गौतम अदाणी ने हासिल किया है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया।

      हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार गौतम अदाणी या कहें अदाणी परिवार की संपत्ति में 13 फीसदी का उछाल देखा गया है। अदाणी परिवार की संपत्ति
      13% बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये ($96 अरब) हो (Gautam Adani Net Worth) गई। वहीं, दूसरी तरफ 69 साल के अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति 10% घटकर 8.63 लाख करोड़ रुपये ($90 अरब) रह (Mukesh Ambani Net Worth) गई। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अंबानी के मुकाबले अडानी की संपत्ति 59,400 करोड़ रुपये ज्यादा है।

      भारत की सबसे अमीर महिला ने अनिल अग्रवाल और बिड़ला को भी पछाड़ा

      हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इस बार 5वें नंबर पर एक महिला है। इनका नाम रोशनी नादर है। वह HCL की चेयरपर्सन हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा और उनके परिवार की कुल संपत्ति 2.79 लाख करोड़ रुपये है। रोशनी नादर की नेट वर्थ भारत के दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल और कुमार मंगलम बिड़ला से भी अधिक है।

      कुमार मंगलम बिड़ला भारत के छठे सबसे अमीर अरबपति हैं। उनकी नेट वर्थ 2.69 लाख करोड़ रुपये हैं। वहीं, अनिल अग्रवाल भारत के 9वें सबसे बड़े अरबपति हैं। उनकी नेट वर्थ 2.08 लाख करोड़ रुपये है।

      Hurun India Rich List: भारत के 10 सबसे अमीर अरबपति

      रैंक नाम नेट वर्थ करोड़ रुपये में कंपनी किस शहर में रहते हैं
      1 गौतम अदाणी और परिवार 9,22,800 अदाणी ग्रुप अहमदाबाद
      2 मुकेश अंबानी और परिवार 8,63,400 रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई
      3 लक्ष्मी मित्तल और परिवार 3,39,300 आर्सेलर-मित्तल लंदन
      4 साइरस एस पूनावाला और परिवार 3,03,400 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे
      5 रोशनी नादर मल्होत्रा और परिवार 2,78,500 HCL नई दिल्ली
      6 कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार 2,68,700 आदित्य बिड़ला मुंबई
      7 दिलीप सांघवी 2,64,600 सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज मुंबई
      8 अजीम प्रेमजी और परिवार 2,62,800 विप्रो बेंगलुरु
      9 अनिल अग्रवाल और परिवार 2,08,300 वेदांता रिसोर्सेज लंदन
      10 समीर मेहता और परिवार 1,89,400 टोरेंट फार्मास्युटिकल्स अहमदाबाद

      यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी जिस अमेरिकी Whirlpool को खरीदने से थे चूके, अब वही बेच रही हिस्सेदारी; भारत में होगा सौदा!