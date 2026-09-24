बिड़ला और अनिल अग्रवाल को भी पछाड़ा! हुरुन इंडिया की अमीरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर कौन है ये 'पॉवर वुमन'?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हुरुन इंडिया ने 2026 के भारत के अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 391 तक पहुंच चुकी है। 5 साल पहले हुरुन इंडिया की रिच लिस्ट में 237 अरबपति थे। वहीं, पिछले साल इस लिस्ट में 263 अरबपति शामिल थे। यानी पिछली बार से 2026 में हुरुन इंडिया की रिच लिस्ट में 27 लोग ज्यादा हैं। इस लिस्ट में कई नए लोगों को भी जगह मिली है और टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में फेरबदल भी हुआ है।

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर एक महिला को जगह मिली है। इतना ही नहीं इस महिला ने भारत के दिग्गज अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला और अनिल अग्रवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लेख में जानेंगे आखिर वो महिला कौन हैं जिसे हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप 5 में जगह मिली है और टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में किसका-किसका नाम शामिल है।

मुकेश अंबानी को पछाड़ अदाणी ने हासिल किया नंबर वन का स्थान हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे पहला स्थान गौतम अदाणी ने हासिल किया है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया।



हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार गौतम अदाणी या कहें अदाणी परिवार की संपत्ति में 13 फीसदी का उछाल देखा गया है। अदाणी परिवार की संपत्ति

13% बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये ($96 अरब) हो (Gautam Adani Net Worth) गई। वहीं, दूसरी तरफ 69 साल के अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति 10% घटकर 8.63 लाख करोड़ रुपये ($90 अरब) रह (Mukesh Ambani Net Worth) गई। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अंबानी के मुकाबले अडानी की संपत्ति 59,400 करोड़ रुपये ज्यादा है।

भारत की सबसे अमीर महिला ने अनिल अग्रवाल और बिड़ला को भी पछाड़ा हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इस बार 5वें नंबर पर एक महिला है। इनका नाम रोशनी नादर है। वह HCL की चेयरपर्सन हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा और उनके परिवार की कुल संपत्ति 2.79 लाख करोड़ रुपये है। रोशनी नादर की नेट वर्थ भारत के दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल और कुमार मंगलम बिड़ला से भी अधिक है।