किस शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति, मुंबई में 95 तो दिल्ली और बेंगलुरु में कितने?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 2026 में, मुंबई और नई दिल्ली दुनिया के अरबपतियों वाले प्रमुख शहरों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि भारत के मुख्य बिज़नेस सेंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग रह रहे हैं। मुंबई 95 अरबपतियों के साथ दुनिया में छठे स्थान पर है, जबकि नई दिल्ली 64 अरबपतियों के साथ 11वें स्थान पर है; इस तरह ये दोनों शहर दुनिया के टॉप 15 अरबपति हब में शामिल हैं। इन दोनों शहरों में कुल मिलाकर 159 अरबपति हैं, जिन्होंने अलग-अलग सेक्टर में अपनी दौलत बनाई है।

टॉप-10 अरबपति शहर रैंक शहर देश अरबपतियों की संख्या 1 न्यूयॉर्क अमेरिका 146 2 शेनझेन चीन 132 3 शंघाई चीन 120 4 बीजिंग चीन 107 5 लंदन यूनाइटेड किंगडम 102 6 मुंबई भारत 95 7 हांगकांग चीन 88 8 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 86 9 मॉस्को रूस 82 10 हांगझोऊ चीन 65 टॉप 10 के ठीक बाद, नई दिल्ली 64 अरबपतियों के साथ दुनिया में 11वें स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर (59 अरबपति) और ताइपे (51 अरबपति) का नंबर आता है। पेरिस 44 अरबपतियों के साथ अरबपति शहरों की सूची में 14वें स्थान पर है, जबकि साओ पाउलो 41 अरबपतियों के साथ 15वें स्थान पर है। यह लिस्ट पेरिस जैसे स्थापित फाइनेंशियल सेंटर्स की लगातार मज़बूती और नई दिल्ली, सिंगापुर और ताइपे जैसे एशियाई वेल्थ हब की बढ़ती मौजूदगी को दिखाती है।

मुंबई के प्रमुख अरबपति मुंबई भारत के कई सबसे प्रमुख बिज़नेस परिवारों और उद्यमियों का घर है। मुकेश अंबानी और उनका परिवार, जिनकी नेटवर्थ फोर्ब्स के मुताबिक 83.3 बिलियन डॉलर (करीब 7.98 लाख करोड़ रुपये) है। अंबानी परिवार शहर का सबसे प्रमुख अरबपति परिवार है।

कुमार मंगलम बिड़ला और उनके परिवार ने, जिनकी नेट वर्थ लगभग $23.2 बिलियन (2,22,149 करोड़ रुपये) है, आदित्य बिड़ला ग्रुप का बिजनेस मेटल्स, सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और अन्य इंडस्ट्रीज़ में फैला हुआ है। मुंबई राधाकिशन दमानी और उनके परिवार का भी घर है, जिनकी नेटवर्थ लगभग $18 बिलियन है। दमानी ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स की स्थापना की, जो DMart रिटेल चेन चलाती है। लगभग 14 अरब डॉलर की नेट वर्थ वाले उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा ग्रुप के जरिए अपनी दौलत बनाई, जिसका कारोबार बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ के क्षेत्र में है। नई दिल्ली के टॉप अरबपति नई दिल्ली के अरबपतियों के समुदाय में टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, कंज्यूमर बिज़नेस और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के भारत के सबसे अमीर लोग शामिल हैं। HCL के फाउंडर शिव नाडर शहर के सबसे प्रमुख अरबपतियों में से एक हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनका निवास स्थान दिल्ली है, जबकि उनकी संपत्ति मुख्य रूप से HCL टेक्नोलॉजीज से आती है, जो भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों में से एक है।