बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| विदेश यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह जल्द ही यूजर्स को एप से बाहर निकले बिना अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए डेटा ई-सिम (eSIM) खरीदने और इंस्टॉल करने की सुविधा देगा। इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि विदेश पहुंचने के बाद भी यूजर्स अपने मौजूदा फोन नंबर पर ही पहले की तरह व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।

जियो समेत कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से साझेदारी अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि इस सुविधा को शुरू करने के लिए उसने भारत की रिलायंस जियो (Jio), स्मार्ट एक्सियाटा (Smart Axiata), स्मार्ट कम्युनिकेशंस (Smart Communications) और वेरिजॉन (Verizon) जैसे प्रमुख ई-सिम प्रदाताओं और दूरसंचार कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी जल्द ही चुनिंदा देशों में इस सेवा को रोलआउट करना शुरू करेगी, हालांकि अभी उन देशों की सूची और डेटा प्लान की कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है।

मैसेज भेजने जितना आसान होगा eSIM खरीदना व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा, "हम अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान ऐप से बाहर निकले बिना बस कुछ ही टैप में डेटा ई-सिम खरीदने और इंस्टॉल करने का नया तरीका ला रहे हैं। यह प्रक्रिया किसी को मैसेज भेजने जितनी ही आसान होगी। इससे विदेश पहुंचने पर यात्रियों को एयरपोर्ट पर लोकल सिम खरीदने के लिए कियोस्क ढूंढने, फ्री वाई-फाई वाले कैफे तलाशने या भारी रोमिंग चार्ज चुकाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा।"