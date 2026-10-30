Airtel के बाद Vi का तोहफा, बिना इंटरनेट वालों के लिए 4 'सिर्फ कॉलिंग' प्लान किए लॉन्च; कीमत कितनी, क्या मिलेंगे फायदे?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगर आप स्मार्टफोन पर इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते और आपका काम सिर्फ कॉलिंग या मैसेज से ही चल जाता है, तो यह खबर आपके लिए है। दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) के नए निर्देशों का पालन करते हुए, एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया (Vi) ने भी अपने उन ग्राहकों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जो केवल कॉलिंग और एसएमएस का उपयोग करना चाहते हैं।

Vi ने बिना इंटरनेट वाले चार नए 'वॉयस और एसएमएस-ओनली' प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं, और इसके साथ ही वोडाफोन ऐसी सर्विस देने वाली देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। किन ग्राहकों को मिलेगी राहत? इन नए प्लान्स के आने से उन मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जो बिना इंटरनेट वाला फोन इस्तेमाल करते हैं और बिना बात के महंगे डेटा पैक वाले रिचार्ज कराने से परेशान रहते थे।

₹179 वाला प्लान: यह 25 दिनों की वैधता (Validity) के साथ आता है, जिसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है।

यह 25 दिनों की वैधता (Validity) के साथ आता है, जिसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। ₹185 वाला प्लान: इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 300 एसएमएस दिए जाते हैं।

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 300 एसएमएस दिए जाते हैं। ₹203 वाला प्लान: यह 30 दिनों की वैधता प्रदान करता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस की सुविधा शामिल है।

यह 30 दिनों की वैधता प्रदान करता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस की सुविधा शामिल है। ₹206 वाला प्लान: यह पूरे 1 महीने की वैधता वाला प्लान है, जिसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस मिलते हैं। वोडाफोन आइडिया के इन पॉकेट-फ्रेंडली प्लान्स से उन बुजुर्गों और सामान्य यूजर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ अपनों से जुड़े रहने के लिए फोन का उपयोग करते हैं।