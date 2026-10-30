1 नवंबर से ₹8 लीटर महंगा होगा दूध, उत्पादक किसानों को हर लीटर में मिलेगा ₹7 का फायदा, कहां बढ़ेंगे दाम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में इन दिनों दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में तो एक झटके में दूध की कीमत ₹100 प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गई। इसके अलावा तमिलनाडु में भी दूध की कीमतों में अच्छा उछाल देखने को मिला है। अब 1 नवंबर से एक बार फिर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है।

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने अपने नंदिनी ब्रांड के दूध की कीमतों में ₹8 प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा दूध उत्पादक किसानों को मिलेगा। रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक बढ़ाए गए ₹8 में से ₹7 रुपये किसानों को दिए जाएंगे, जबकि एक रुपया केएमएफ के पास जाएगा। डेयरी सहकारी समितियां उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और कर्नाटक में किसानों को मिलने वाली दूध की कीमतों साथ ही पड़ोसी राज्यों की दरों के बीच बढ़ते अंतर से जूझ रही हैं।

अब कितने में मिलेगा दूध? दूध की कीमतों में एक झटके में ₹8 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद नंदिनी दूध का दाम ₹46 से बढ़कर ₹54 प्रति लीटर हो जाएगा। बता दें कि नंदिनी दूध की कीमतों में हाल के सालों में यह पांचवीं बढ़ोतरी होगी। इससे पहले नवंबर 2022 में प्रति लीटर ₹3, जुलाई 2023 में ₹3, जून 2024 में ₹2 और मार्च 2025 में ₹4 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। बढ़ोतरी की यह घोषणा कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद हुई है। चुनाव से पहले राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी।