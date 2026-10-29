Vedanta Power Q2 Results: वेदांता पावर का रेवेन्यू 38% बढ़ा, ₹423 करोड़ के घाटे से ₹83 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Vedanta Power Q2 Results: उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता पावर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Vedanta Power Q2 Result) में अब तक का सबसे शानदार और रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन दर्ज किया है।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर (YoY) 38% बढ़कर 2,908 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 2,104 करोड़ रुपए था। वेदांता पावर की शानदार वापसी वेदांता पावर ने घाटे से उबरकर शानदार वापसी की है और Q2 में 83 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ (PAT) दर्ज किया है, जबकि पिछली तिमाही में 423 करोड़ रुपए का बड़ा घाटा हुआ था। इसके अलावा, असाधारण मदों (exceptional items) से पहले का PAT सालाना आधार पर 171% उछलकर 101 करोड़ रुपए हो गया है।

कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 122% की जोरदार बढ़त के साथ 421 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तिमाही आधार पर (QoQ) भी इसमें 45% का उछाल आया है। सबसे बड़ा वित्तीय मील का पत्थर यह रहा कि कंपनी ने अपने इतिहास में पहली बार 0.21 का पॉजिटिव ईपीएस (EPS) दर्ज किया है।

इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कंपनी के विभिन्न पावर प्लांट्स का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आंध्र प्रदेश में मीनाक्षी एनर्जी की बिजली बिक्री 111% बढ़ी, जबकि ओडिशा के झारसुगुड़ा प्लांट की उपलब्धता (PAF) बढ़कर 98% हो गई। पंजाब स्थित तलवंडी साबो प्लांट से भी वॉल्यूम में 6% की बढ़त दर्ज की गई।