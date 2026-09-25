India-US Trade Deal इस साल के अंत से होगी लागू? USIBC के प्रेसिडेंट ने बताई 20 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अंतिम पायदान पर पहुंचकर भी अटका हुआ है। इसी वजह से उद्योग जगत में इंतजार की बेचैनी बढ़ गई है। US-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) के अध्यक्ष अतुल केशप ने दोनों सरकारों से साफ कहा है कि कोशिश और तेज की जाए जिससे 2026 खत्म होने से पहले पारस्परिक व्यापार समझौता पूरा कर लिया जाए।

20 सालों का सबसे बड़ा फैसला केशप का तर्क है कि दोनों देशों ने पिछले 20 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अगर यह सौदा साल के अंत तक हो गया, तो वह अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जाएगा। उनके मुताबिक समझौते का मकसद व्यापार की रुकावटें घटाना, शुल्क कम रखना और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को साफ नियम देना होना चाहिए। जब तक टैरिफ और बाजार पहुंच तय नहीं होते, कंपनियां निवेश, निर्यात ऑर्डर, सप्लाई चेन और फैक्ट्री विस्तार को पूरा भरोसा नहीं दे पातीं।

देरी की वजह से रोडमैप क्लियर नहीं अतुल ने आगे कहा कि आपसी व्यापार खुलने से 2026 में आए बड़े निवेश और मजबूत होंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, नए खरीदार बाजार खुलेंगे और भारत व अमेरिका AI में आगे बढ़ सकेंगे। इसका फायदा कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा, कामकाजी परिवारों तक भी पहुंचेगा।

USIBC उन अमेरिकी और भारतीय कंपनियों का संगठन है जो दोनों देशों में भारी निवेश करती हैं। केशप ने कहा कि ये सदस्य इस रिश्ते के पक्ष में हैं और सरकारों के साथ मिलकर सहयोग तेज करना चाहते हैं। उद्योग जगत की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी है कि इस देरी की वजह से दोनों तरफ की कंपनियां आगे की रणनीति को अंतिम रूप नहीं दे पा रही।