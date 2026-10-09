ट्रंप सरकार से त्रस्त हुए अमेरिका के किसान, खाद और डीजल को लेकर क्यों सता रही चिंता?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अब वहां के किसान भी परेशान हो गए हैं। अमेरिका में खेती की लागत तेजी से बढ़ी है जिससे किसान आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। डीजल और खाद की कीमतों में उछाल ने किसानों की कमाई पर असर डाला है। खेती की बढ़ती लागत के बीच उनके मन में सरकार की नीतियों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। अमेरिकी समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, ओहायो के सोयाबीन किसान डेविड शैक्ट के लिए इस साल फसल की कटाई महंगी पड़ रही है।

डीजल की कीमतों में 67% से ज्यादा उछाल अमेरिका में किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ने की एक बड़ी वजह डीजल की महंगाई है। इस महीने सोयाबीन, मक्का और दूसरी फसलों की कटाई शुरू होने के साथ कंबाइन हार्वेस्टर और दूसरे कृषि उपकरणों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी के बाद से डीजल की कीमतों में 67 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

इसके अलावा, अगली फसल की बुवाई के लिए जरूरी कुछ खाद की कीमतें भी दोगुनी हो गई हैं। इससे किसानों के सामने अगली फसल की तैयारी और मौजूदा फसल की कटाई का खर्च जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है।

किसानों की मुश्किलें ऐसे समय बढ़ी हैं, जब ग्लोबल एनर्जी और खाद व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ाया है। इसका असर ईंधन और उर्वरकों की कीमतों पर भी पड़ रहा है।

फसल कटाई को लेकर भी सता रही चिंता एक ओर जहां खेती की लागत बढ़ी है तो वहीं दूसरी ओर किसानों को अपनी उपज से उतनी अधिक कमाई भी नहीं हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल कृषि जिंसों की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी डीजल और खाद की कीमतों में आई तेजी से काफी कम है।