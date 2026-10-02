UPI लेनदेन में रिकॉर्ड उछाल, छह महीने में 145 अरब के पार

एजेंसी, नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट के सबसे लोकप्रिय माध्यम यूपीआइ के जरिये लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) के जरिये लेनदेन की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह लगभग 145 अरब हो गई।

नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) के डाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 114 अरब थी। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान यूपीआइ से कुल ₹177 लाख करोड़ के लेनदेन हुए। यह पिछले साल की समान अवधि के ₹148 लाख करोड़ से करीब 20 प्रतिशत अधिक है।

सितंबर में गिरावट हालांकि सितंबर में यूपीआइ लेनदेन की संख्या 1.7 प्रतिशत घटकर 24.07 अरब रही, जबकि अगस्त में यह 24.5 अरब थी। लेनदेन की कुल रकम भी 1.5 प्रतिशत घटकर ₹29.37 लाख करोड़ रही, जो अगस्त में ₹29.82 लाख करोड़ थी।

यह डाटा ऐसे समय में आया है जब 15 अक्टूबर से ₹दो हजार रुपये से ज्यादा के यूपीआइ मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगने वाला है। यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं, दुकानदारों पर लगाया जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान पर रकम कितनी भी हो, कोई शुल्क नहीं लगेगा।