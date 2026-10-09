MDR चार्ज पर बड़ी खबर, जनवरी 2027 तक फ्री रह सकती है UPI पेमेंट! NPCI की बैठक आज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। यूपीआई पेमेंट पर 15 अक्टूबर से MDR चार्ज लागू होना निर्धारित है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज को टालने की संभावना पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार, 9 अक्टूबर को UPI स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई है।

आज NPCI स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है कि MDR चार्ज को क्या और कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कमेटी की बैठक दिन के पहले हिस्से में होने की उम्मीद है और प्रस्तावित स्थगन (टालने) के बारे में घोषणा दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होने की संभावना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NPCI, UPI MDR को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना को टालकर जनवरी 2027 तक करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। यानी जो MDR चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है, उसे कुछ और दिन के लिए फ्री किया जा सकता है और संभवत: इसे जनवरी 2027 तक के लिए टाला जा सकता है।

फिनटेक कंपनियों और पेमेंट कंपनियों ने किया था अनुरोध NPCI से फिनटेक कंपनियों और पेमेंट कंपनियों ने MDR चार्ज को लागू करने की तारीख को बढ़ाने का अनुरोध किया था। कंपनियों के अनुरोध को देखते हुए NPCI आज यानी 9 अक्टूबर को स्टीयरिंग कमेटी के साथ बैठक कर सकता है और इस पर फैसला ले सकता है।

फिनटेक कंपनियों और पेमेंट कंपनियों ने त्योहारों के समय होने वाली सेल पर ग्राहकों की सोच, अलग-अलग MDR दरों, नीतियों और अलग-अलग UPI ट्रांजैक्शन पर उनके लागू होने को लेकर चिंता जताई थी। 2 हजार रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR पिछले महीने सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज लगाने की घोषणा की थी। यह दर 0.4 प्रतिशत या 40 बेसिस पॉइंट्स तय की गई थी और MDR 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होना था।