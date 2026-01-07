Union Budget 2026: किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार पेश किया है देश का बजट? सीतारमण-मनमोहन भी इनसे पीछे

नई दिल्ली। अगले महीने देश का बजट पेश किया जाएगा। पिछले कई सालों से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है। इस बार 1 फरवरी को रविवार का दिन पड़ रहा है। मगर संभावना जताई जा रही है कि रविवार होने के बावजूद एक फरवरी को ही बजट (Union Budget 2026) पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जो उनके द्वारा पेश किया जाने वाला 9वां बजट होगा। वे अब तक 8 बजट पेश कर चुकी हैं, जिनमें दो अंतरिम बजट और 6 फुल बजट शामिल हैं। आइए जानते हैं कि भारत के इतिहास में किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है।

किसने पेश किए सबसे अधिक बजट? मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा यूनियन बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 10 बजट पेश किए हैं। उनके बाद पी. चिदंबरम हैं, जिन्होंने 9 बजट पेश किए। 2025 में, निर्मला सीतारमण ने प्रणब मुखर्जी के 8 बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी की। इस बार का बजट पेश करने के बाद वे प्रणब मुखर्जी को पीछे छोड़कर पी. चिदंबरम की बराबरी कर लेंगी।

मोरारजी देसाई ने कब-कब पेश किया बजट? 1. 1959–60 : 28 फरवरी 1959

2. 1960–61 :29 फरवरी 1960

3. 1961–62 : 28 फरवरी 1961

4. 1962–63 (अंतरिम) : 14 मार्च 1962

5. 1962–63 : 23 अप्रैल 1962

6. 1963–64 : 28 फरवरी 1963

7. 1967-68 (अंतरिम) : 20 मार्च 1967

8. 1967-68 : 25 मई 1967

9. 1968-69 : 29 फरवरी 1968

10. 1969-70 : 28 फरवरी 1969