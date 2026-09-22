पाकिस्तान के दोस्त तुर्किये ने भारत से खरीदा रिकॉर्ड डीजल, मुकेश अंबानी की रिलायंस की भरी झोली

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान का अहम साझेदारी तुर्किये डीजल को लेकर भारत पर निर्भर है। ऐसा हम नहीं बल्कि ताजा आंकड़े कह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तुर्किये ने अगस्त में भारत से रिकॉर्ड डीजल की खरीद की। मीडिल ईस्ट संकट और रूस से सप्लाई घटने की वजह से भारत तुर्किये के लिए ईंधन का एक अहम विकल्प बनकर उभरा है।

यह वही तुर्किये है जो हर मुद्दे पर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन आज आलम यह है कि उसे अपनी डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

रूस से घटी सप्लाई तो भारत का किया रुख तुर्किये अपनी जरूरत का अधिकतर डीजल रूस से खरीदता था। लेकिन रूस से सप्लाई घटने के बाद उसने भारत की ओर रुख किया और अगस्त में भारतीय डीजल का तुर्की का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

कमोडिटी डेटा फर्म Kpler के अनुसार, अगस्त में तुर्की ने भारत से हर दिन 1,20,000 बैरल (bpd) से ज्यादा डीजल का आयात किया, जबकि अमेरिका से आयात लगभग 90,000 bpd रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Kpler के 2017 से अब तक के डेटा में ये दोनों ही सबसे ज्यादा मासिक स्तर थे।