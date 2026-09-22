पाकिस्तान के दोस्त तुर्किये ने भारत से खरीदा रिकॉर्ड डीजल, मुकेश अंबानी की रिलायंस की भरी झोली
पाकिस्तान के सहयोगी तुर्किये ने अगस्त में भारत से रिकॉर्ड मात्रा में डीजल खरीदा, जो रूस से आपूर्ति घटने और ...और पढ़ें
HighLights
तुर्किये ने अगस्त में भारत से रिकॉर्ड डीजल खरीदा।
रूस से आपूर्ति घटने के कारण भारत पर निर्भरता बढ़ी।
मुकेश अंबानी की रिलायंस सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता रही।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान का अहम साझेदारी तुर्किये डीजल को लेकर भारत पर निर्भर है। ऐसा हम नहीं बल्कि ताजा आंकड़े कह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तुर्किये ने अगस्त में भारत से रिकॉर्ड डीजल की खरीद की। मीडिल ईस्ट संकट और रूस से सप्लाई घटने की वजह से भारत तुर्किये के लिए ईंधन का एक अहम विकल्प बनकर उभरा है।
यह वही तुर्किये है जो हर मुद्दे पर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन आज आलम यह है कि उसे अपनी डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
रूस से घटी सप्लाई तो भारत का किया रुख
तुर्किये अपनी जरूरत का अधिकतर डीजल रूस से खरीदता था। लेकिन रूस से सप्लाई घटने के बाद उसने भारत की ओर रुख किया और अगस्त में भारतीय डीजल का तुर्की का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
कमोडिटी डेटा फर्म Kpler के अनुसार, अगस्त में तुर्की ने भारत से हर दिन 1,20,000 बैरल (bpd) से ज्यादा डीजल का आयात किया, जबकि अमेरिका से आयात लगभग 90,000 bpd रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Kpler के 2017 से अब तक के डेटा में ये दोनों ही सबसे ज्यादा मासिक स्तर थे।
वहीं दूसरी ओर, इस साल के शुरुआती महीनों में 2,00,000 bpd से ज़्यादा रहे रूसी डीजल के आयात में कमी आई और अगस्त में यह गिरकर लगभग 80,000 bpd रह गया।
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भारत ने 2025 में तुर्की को 5,62,421 टन डीजल का निर्यात किया, जिससे वह रूस और मिस्र के बाद तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। 2023 में तुर्की को भारत का डीजल निर्यात 3,97,761 टन था, जबकि 2022 में यह 3,30,990 टन था।
मुकेश अंबानी की रिलायंस रही सबसे बड़ी सप्लायर
अगस्त में तुर्किये को भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट पिछले साल अगस्त की तुलना में 5 गुना बढ़ गया। इसमें सबसे ज्याद एक्सपोर्ट मुकेश अंबानी की रिलायंस ने किया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें पेट्रोल से लेकर डीजल और अन्य प्रोडक्ट्स भी शामिल है।