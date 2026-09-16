भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका, क्या-क्या हो सकता है महंगा; कितने देशों पर चलेगा ट्रंप का चाबुक?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिकी संसद ने एक ऐसा सख्त बिल पास करने की तैयारी कर ली है, जिससे दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में हड़कंप मच गया। अगर यह बिल कानून की शक्ल ले लेता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। वह ताकत है- रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक भारी-भरकम टैक्स (Trump 100% tariff on Russian oil buyers) लगाने की। इस फैसले से भारत और चीन जैसे बड़े देशों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल काफी महंगा हो सकता है।

क्या है यह नया बिल और कैसे पास हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए अमेरिकी कानून का नाम 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' (US Russia oil sanctions bill 2026) रखा गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस बिल को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव 214 के मुकाबले 211 वोटों से पास हो गया है। इससे पहले अगस्त के महीने में ऊपरी सदन ने भी इसे 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी थी। अब बस राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर की देरी है, जिसके बाद यह बिल एक कड़ा कानून बन जाएगा।

आखिर अमेरिका के निशाने पर कौन है? राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए कानून का असली मकसद रूस की आर्थिक कमर तोड़ना है। अमेरिका चाहता है कि रूस के एनर्जी सेक्टर से होने वाली कमाई पूरी तरह रुक जाए, ताकि वह यूक्रेन युद्ध में और पैसा न झोंक सके। इस कानून की गाज उन टॉप 5 देशों पर गिरेगी जो रूस से सबसे ज्यादा तेल-गैस खरीदते हैं। इन देशों की लिस्ट में भारत और चीन के अलावा अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। इतना ही नहीं, यह कानून ईरान के ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा।