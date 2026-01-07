वेनेजुएला के शेयर बाजार से दुनिया हैरान, हमले के बाद एक दिन में 50% की तेजी, क्या ट्रंप राहत देने वाले हैं?

नई दिल्ली। एक दिन में कोई शेयर 50% तक नहीं भाग सकता है लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा है, जहां शेयर बाजार एक दिन में 50 फीसदी चढ़ गया। दरअसल, वेनेजुएला (Venezuela stock market) के कराकस स्टॉक एक्सचेंज में 6 जनवरी को लगभग 50% की भारी बढ़ोतरी हुई। खास बात है कि यह तेजी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए की गई एक गुप्त कार्रवाई के कुछ दिनों बाद आई है।

हैरान करने वाली बात है कि जब से राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने पकड़ा है तब से वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट 74% बढ़ गया है। वही, 23 दिसंबर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाया, तो वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट 148% चढ़ गया है।

वेनेजुएला के शेयर बाजार में क्यों आई तेजी? काराकास स्टॉक एक्सचेंज का IBC इंडेक्स 2 जनवरी को 2,231 से बढ़कर 6 जनवरी तक 3,897 हो गया, जो 74.68% की बढ़ोतरी है। वेनेजुएला के शेयर बाजार में इस तगड़ी तेजी के कुछ कारण हैं:

वेनेजुएला को प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है।

दक्षिण अमेरिकी देश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है।

US के कंट्रोल में आर्थिक ग्रोथ होने की संभावना है, और राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। इसके अलावा, यह बढ़ोतरी इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक सुधार की उम्मीद की वजह से हुई।